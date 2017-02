Continuar a ler

"Como em todos os jogos, no Anadia entramos sempre para ganhar. Independentemente do adversário, vamos entrar sempre para ganhar e representar da melhor forma, e da forma que nós sabemos, o Anadia", salientou, frisando que não há receio por enfrentar equipas como Benfica ou Sporting.



"Jogar contra o Benfica, o Sporting ou o Rio Ave é igual, estamos habituados a isso", garantiu o treinador da formação de Aveiro.



Refira-se, a propósito, que este torneio, que terá Domingos Paciência como padrinho oficial, será como palco o Campo Municipal dos Canhas. Irão disputar a competição os escalões de sub-11 e sub-13, entre 17 clubes e 24 equipas.

A equipa de sub-13 do Anadia é a primeira equipa do continente a aterrar na Madeira, tendo em vista a participação no Ponta do Sol Cup, torneio organizado pelo Pontassolense e pela Câmara Municipal da Ponta do Sol e que irá decorrer de 24 a 27 deste mês.E é caso para dizer que não falta determinação na bagagem do Anadia. Quem o diz é Celeste Andrade, diretora da equipa, que sublinha a alegria e vontade de vencer dos jovens atletas. "Ficaram muito contentes. Vêm, principalmente, para se divertirem e vamos ver o que é que vamos conseguir ganhar", referiu, à organização do torneio. Uma opinião também partilhada pelo técnico, Vitor Soares.