O responsável do Sporting pela comitiva que está na Madeira, Frederico Fernandes, salientou que o clube vem à Região "para fazer o melhor possível, competir em todos os jogos e, se possível, levar o troféu na final". "No entanto, o mais importante é dar uma boa imagem e mostrar ao povo da Madeira o que o Sporting faz com as crianças", salienta.



Quanto ao Benfica, diz o diretor Filipe Alves que as "expectativas são sempre muito altas neste tipo de situações". "Nós no Benfica damos grande primazia a este tipo de torneios internacionais e não só - este é na Madeira -, mas é um momento muito importante para o desenvolvimento dos atletas, não só em termos desportivos, mas em termos também extra desportivos, de confraternizar com outras equipas", defende.



As equipa sub-13 de Benfica e Sporting já se encontram na Madeira e, na bagagem de ambas as formações, o que não falta é ambição e motivação para alcançarem o troféu. Os rivais, que se vão defrontar neste escalão, já começam a 'aquecer' para o início do torneio, que terá os primeiros jogos na manhã deste sábado, às 9 horas, e será apadrinhado por Domingos Paciência.Pelo Sporting, refere o técnico André Lourenço, embora a equipa já esteja habituada a participar em torneios fora de casa, "estes torneios são sempre importantes, do ponto de vista competitivo e da formação dos jogadores". "Eles assim conseguem ter vários jogos, vários estímulos em dias seguidos, o que é importante para o processo de desenvolvimento daquilo que trabalhamos nos treinos", aponta. "As nossas expetativas para o torneio é que os miúdos aprendam, que se desenvolvam e, se possível, ganhando", frisa.