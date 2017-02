Duas equipas da Madeira foram as campeãs da primeira edição do Ponta do Sol Cup. O CF União bateu a ACD de São Vicente e o CD Nacional o SL Benfica, em dois jogos que se resolveram apenas nas penalidades.

O treinador da equipa do CF União em sub-11, Rui Coelho, referiu que não estava à espera desta vitória. "Superou as expectativas porque vínhamos cá só com o objectivo de participar e dar competitividade às crianças e, afinal, saiu tudo bem, a nota é positiva", sublinhou, reforçando que "o objectivo foi cumprido, mas foi uma surpresa".

O treinador dos sub-13 do CD Nacional, Marco Andrade, não podia estar mais satisfeito, depois de ter batido o Benfica. "Correu bem, em termos desportivos alcançámos o objectivo com que vínhamos aqui, chegar à final e depois, na final, tentar ganhar", confessou. Em relação a estes três dias de torneio, um balanço "extremamente positivo" é o que a organização retira desta primeira edição. "Valeu a pena ter trabalhado estes três meses para estes três dias porque o feedback tem sido fantástico e para nós isso é extremamente importante e valorizamos muito essas opiniões por ser a nossa primeira edição, o que aumenta a nossa responsabilidade para a segunda", avançou um dos membros da organização, Miguel Ferreira, confirmando que uma nova edição "está a ser mais do que pensada e irão iniciar-se brevemente os trabalhos para a segunda edição". A data será sempre no fim-de-semana do Carnaval, independentemente da data em que for. O padrinho do torneio, Domingos Paciência, deu os parabéns à organização e a todas pessoas que se dedicaram a este evento. "Não haja dúvida de que correu muito bem, está muito bem organizado, não tem falhado nada, portanto, a organização está de parabéns por aquilo que tem feito", disse, garantindo que sai da Madeira com boas recordações. Resultados: Sub-11 1º CF União 2º ACD São Vicente 3º CS Marítimo 4º Estrela da Calheta FC 5º CF Choupana 6º CD Nacional 7º CD 1º de Maio 8º AD Pontassolense 9º GD Estreito 10º CF Carvalheiro 11º Bairro da Argentina 12º Criamar Melhor marcador: Luís Vieira (CF União) Guarda-redes menos batido: CD Nacional (Francisco Pereira) Disciplina: Criamar Melhor jogador: Martim Pestana (ACD São Vicente) Sub-13: 1º CD Nacional 2º SL Benfica 3º Sporting CP 4º Anadia FC 5º CS Marítimo 6º Os Xavelhas 7º CF União 8º AD Pontassolense 9º CD Ribeira Brava 10º Juventude Atlântico Clube 11º CF Carvalheiro 12º ACD São Vicente Melhor marcador: José Correia (SL Benfica) Guarda-redes menos batido: João Sousa (CD Nacional) Disciplina: Anadia FC Melhor jogador: Umaro Cande (SL Benfica)

Autor: Diogo Jesus