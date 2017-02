Duas equipas da Madeira foram as campeãs da primeira edição do Ponta do Sol Cup. O Clube Futebol União bateu a Associação Desportiva de São Vicente e o Nacional derrotou o SL Benfica, em dois jogos que se resolveram apenas nos penáltis.O treinador da equipa do União em sub-11, Rui Coelho, referiu que não estava à espera desta vitória. "Superou as expectativas porque vínhamos cá só com o objectivo de participar e dar competitividade às crianças e, afinal, saiu tudo bem, a nota é positiva", vincou.Por sua vez, o treinador dos sub-13 do Nacional, Marco Andrade, não podia estar mais satisfeito, depois de ter batido o Benfica. "Correu bem, em termos desportivos alcançámos o objectivo com que vínhamos aqui, chegar à final e depois, na final, tentar ganhar", confessouEm relação a estes três dias de torneio, um balanço "extremamente positivo" é o que a organização retira desta primeira edição. "Valeu a pena ter trabalhado estes três meses para estes três dias porque o feedback tem sido fantástico e para nós isso é extremamente importante e valorizamos muito essas opiniões por ser a nossa primeira edição, o que aumenta a nossa responsabilidade para a segunda", avançou um dos membros da organização, Miguel Ferreira.O padrinho do torneio, Domingos Paciência, deu os parabéns à organização e a todas pessoas que se dedicaram a este evento. "Não haja dúvida de que correu muito bem, está muito bem organizado, não tem falhado nada, portanto, a organização está de parabéns por aquilo que tem feito", disse, garantindo que sai da Madeira com boas recordações.