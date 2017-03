Pepa tem elogiado as exibições da sua equipa, mas há algo que precisa urgentemente de ser melhorado. Nos últimos seis jogos, o ataque rendeu apenas dois golos, um pecúlio fraco e que tem sido alvo de trabalho por parte do técnico. Os próximos dois jogos são com adversários diretos (Moreirense e Estoril) e afinar a pontaria é algo prioritário para manter a esperança na permanência.

Autor: José Miguel Machado