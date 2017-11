Continuar a ler

Dos titulares frente à Arábia Saudita, apenas João Cancelo esteve às ordens do selecionador, juntamente com Bruno Fernandes, Ricardo Pereira, Gonçalo Paciência, Rony Lopes, Gelson Martins, Rúben Neves, Antunes, Ricardo Ferreira, Edgar Ié, Nélson Semedo e Bruma, além dos guarda-redes José Sá e Beto.



Nos 15 minutos abertos aos jornalistas, todos treinaram sem limitações, realizando exercícios com bola, sob orientação dos treinadores adjuntos Ilídio Vale e João Carlos Costa.



A Seleção Nacional começou este sábado a preparar o jogo particular com os Estados Unidos, num apronto no qual Fernando Santos não contou com os jogadores mais utilizados diante da Arábia Saudita.No dia seguinte ao triunfo sobre os árabes (3-0) , em Viseu, a equipa das quinas treinou na Cidade do Futebol, em Oeiras, sendo que apenas estiveram no relvado 14 atletas.

