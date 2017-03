Foi com uma goleada que a Seleção Nacional de sub-17 arrancou a Ronda de Elite, último obstáculo antes da fase final do Europeu da categoria, que se disputa este ano na Croácia. Os campeões europeus em título golearam a Grécia em grande estilo (4-0) na Nazaré e deram o primeiro passo rumo ao apuramento.Pedro Neto (8'), Rafael Camacho (40'), Umaro Embaló (63') e Daniel Simões (68') foram os artilheiros de serviço na formação orientada por José Guilherme, que volta a entrar em ação no domingo, com a Polónia. O derradeiro jogo desta fase de grupos é na quarta-feira, com a Espanha... vice-campeã europeia.Recorde-se que apenas o primeiro classificado de cada série avança para a fase final do Europeu, não havendo qualquer playoff.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto