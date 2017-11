Continuar a ler

O Campeonato da Europa de sub-17 de 2018 tem o aliciante de proporcionar aos três primeiros classificados a qualificação para a fase final do Mundial da categoria, que se vai realizar no Uruguai, entre 13 de novembro e 1 de dezembro do próximo ano.A equipa lusa de sub-17 foi também sorteada no grupo 6, em conjunto com as congéneres da Bélgica, Turquia e Andorra, na primeira fase de qualificação para o Europeu seguinte, em 2019, cuja fase final está marcada para a Bulgária.