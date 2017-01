Portugal conhece hoje - a partir das 8 horas em Lyon - os adversários que irá defrontar na qualificação com vista à fase final do Campeonato da Europa de 2019, que terá lugar em Itália e São Marino.Depois de a Seleção Nacional, 2ª do ranking no escalão sub-21, ter sido finalista vencida na edição de 2015, procura agora voltar a garantir a qualificação para a fase final. Teoricamente, Portugal terá a vantagem de ser cabeça-de-série num dos nove grupos de qualificação e evitar alguns ‘tubarões’ como Alemanha, Inglaterra, Espanha ou França. Para garantir o apuramento direto que vai decorrer entre março de 2017 e outubro de 2018, a equipa das quinas terá de ficar no primeiro posto do grupo.O selecionador nacional sub-21, Rui Jorge, e o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Pauleta, estarão presentes no sorteio de hoje.