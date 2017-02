Portugal conquistou esta terça-feira o Torneio de La Manga no escalão sub-19. A Seleção Nacional viu a vitória no terceiro e último jogo na prova, diante da Noruega (1-0), revelar-se decisivo depois da formação comandada por Hélio Sousa somar ao todo seis pontos. Antes do triunfo de hoje, Portugal havia ganho à Eslováquia (3-0) e perdido com a Irlanda (0-1).O único golo diante da congénere norueguesa foi apontado por Miguel Luís aos 61 minutos, quando o adversário já se encontrava reduzido a 10 unidades fruto da expulsão de Jens Hauge com duplo amarelo (39').

Autor: Flávio Miguel Silva