Noruega e Alemanha são adversárias de Portugal na preparação da Seleção sub-21 com vista à participação no Campeonato da Europa. Os jogos particulares com as congéneres norueguesa e alemã estão agendadas para 24 e 28 de março, com o primeiro encontro a realizar-se no Estoril e o segundo em Estugarda.Recorde-se que o Europeu da categoria realiza-se entre 16 e 30 de junho na Polónia. Portugal procura fazer melhor que o segundo lugar conquistado em 2015, precisamente a última edição, e 1994.

Autor: Flávio Miguel Silva