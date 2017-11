A seleção portuguesa de sub-19 venceu esta terça-feira a Espanha por 2-1, em particular de preparação disputado no Estádio do Bonfim, depois de estar a perder até aos 73 minutos.Um golo de Miguel de la Fuente adiantou os espanhóis aos 21 minutos, mas a formação lusa conseguiu a reviravolta perto do final do encontro, com o empate a surgir aos 73, por Domingos Quina.No último lance do encontro, José Gomes, de penálti, selou a vitória portuguesa no duelo ibérico.

Autor: Lusa