Antes, a vice-campeã mundial tinha dado o primeiro aviso, através de Andrey Afanasyev, mas Cristiano respondeu bem ao remate à meia volta do jogador russo.A Rússia não se deixou abalar pela desvantagem mínima no marcador e num espaço deu a volta ao marcador. Primeiro, num lance infeliz para Márcio, que após um canto cobrado de forma tensa, viu a bola bater na perna e parar no fundo das redes. Depois, uma excelente combinação do conjunto russo terminou com um remate eficaz de Artem Niiazov.Já em cima do intervalo, a 'equipa das quinas' voltou a empatar, por Anilton, novamente, numa jogada rápida, concluída com um 'tiro' do português a fuzilar o guardião Dmitrii Putilov.O segundo tempo tornou-se mais tático, as equipas posicionaram-se melhor defensivamente e apostaram, quase sempre, em transições de rápidas. Bruno Coelho, com dois remates perigosos, foi o melhor jogador português na 'quadra'.Ricardinho esteve algo desinspirado durante o encontro, mas, em trabalho defensivo, conseguiu cortar sob a linha de baliza um golo que parecia certo para o conjunto russo, aos 34 minutos.Ao intervalo: 2-2.Marcadores:1-0, Bruno Coelho, 02 minutos.1-1, Márcio, 15 (própria baliza).1-2, Artem Niiazov, 16'.2-2, Anilton, 18'.Cristiano, Bruno Coelho, Fábio Cecílio, João Matos e Ricardinho. Jogaram ainda: André Coelho, Nislon, Anilton, Márcio, Miguel Ângelo, André Sousa, Tiago Brito e Bebé.Treinador: Jorge Braz.Dmitri Putilov, Vladislav Shayakhmetov, Artem Antoshkin, Andrei Batyrev e Andrey Afanasyev. Jogaram ainda: Yanar Asadov, Ruslan Kudziev, Ivan Chishkala, Artem Niiazov, Robinho, Sergei Abramov, Eder Lima, Danil Dadydov e Dmitrii Lyskov.Treinador: Sergey Skorovich.Rúben Guerreiro e Sérgio Silva.nada a assinalar.cerca de 1.500 espetadores.