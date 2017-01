Continuar a ler

Portugal, aos poucos, conseguiu colocar algum equilíbrio no encontro e até esteve muito perto de fazer o primeiro golo no Estádio Nacional do Jamor, mas Gedson Fernandes, depois de ser isolado por Rúben Dias, falhou na 'cara' do guardião Song Bumkeun (17).Nesta altura, e com o passar dos minutos, o jogo ficou 'partido', com ambas as seleções a procurarem o golo por diversas vezes, mas também a falharem vários passes na construção. No entanto, aos 41 minutos, foi a equipa das 'quinas', que, através de um remate forte de Bruno Almeida, voltou a estar próximo de desfazer o nulo.Nos segundos 45 minutos, Portugal entrou com maior determinação e obrigou a Coreia a jogar no último terço do terreno, mas uma perda de bola a meio campo de Bruno Almeida permitiu aos visitantes, numa transição rápida, inaugurarem o marcador, por Cho Youngwook.Até final, Portugal continuou a dominar e a tentar 'furar' a defensiva da Coreia do Sul, acabando mesmo por chegar à igualdade já em cima do minuto 90, através de José Gomes. O avançado do Benfica B, dentro da grande área, foi mais forte do que os defesas coreanos e rematou certeiro para o fundo das redes.0-1, Cho Youngwook, 57 minutos.1-1, José Gomes, 90.Pedro Silva (Diogo Costa, 46), Diogo Dalot (Buta, 46), Rúben Dias, Francisco Ferreira, Pedro Empis (Yuri Ribeiro, 46), Bruno Almeida (Mimito, 60), Florentino (Pedro Rodrigues, 60), Gedson Fernandes (João Carvalho, 35), Bruno Costa (Diogo Gonçalves, 46), André Ribeiro (Pedro Delgado, 35, Jorge Fernandes, 78) e Ronaldo Tavares (José Gomes, 46).(Suplentes: Jorge Fernandes, Pedro Rodrigues, Diogo Gonçalves, Diogo Costa, Pacheco, Yuri Ribeiro, Mimito, João Carvalho, José Gomes, Pedro Delgado, Buta e Luís Maximiano).Treinador: Emílio Peixe.Song Bumkeun, Woo Chanyang (Lim Minhyeok, 74), Jeong Taewook, Yoon Jonggyu, Lee Jungmoon, Han Chanhee (Kim Jinya, 65), Lee Seungmo (Park Hanbin, 74), Paik Seungho (Lee Sangheon, 65), Kim Jungmin (Jang Gyeolhee, 74), Han Seungun e Cho Youngwook (Kang Jihun, 65).(Suplentes: Choe Ikjin, Jang Jaewon, Kang Jihun, Jang Gyeolhee, Lee Sangheon, Park Hanbin, Kim Jinya, Lim Minhyeok, Kim Daewon, Lee Jun, Kim Jaewoo, Moon Jungin e Kang Yoonseong)Treinador: Taeyong Shin.Tiago Antunes (Coimbra).nada a assinalar.cerca de 100 espetadores.