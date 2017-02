A seleção portuguesa de sub-18 empatou esta quinta feira a zero com Marrocos, no último de dois encontros de preparação com a congénere disputados em Portugal.No Jamor, a formação de Filipe Ramos terminou empatada a zero com a formação marroquina, apesar do selecionador ter promovido várias alterações em relação ao primeiro jogo, disputado na terça-feira.No Estádio Municipal José Martins Vieira, Portugal venceu então com golos de Mesaque Dju, Mickael Almeida, Daniel Bragança e Leandro Tavares.

Autor: Lusa