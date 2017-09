Continuar a ler

No segundo tempo, Portugal aumentou para 3-1 aos 24 minutos, por Tiago Brito, mas Milovanov reduziu no minuto seguinte, com Chshkala a fixar o 3-3 final aos 35.



Na terça-feira, pelas 17:30 de Lisboa, Portugal volta a defrontar a vice-campeã europeia e mundial em Moscovo, em jogo de preparação para o Europeu de 2018, que vai decorrer em janeiro na Eslovénia.

A seleção portuguesa de futsal empatou esta segunda-feira 3-3 com a Rússia, no primeiro de dois particulares entre as duas seleções disputado em Moscovo, depois de ter estado a ganhar por duas vezes.No Pavilhão Podmoskovie, Márcio adiantou a formação lusa no marcador aos 11 minutos, com Éder Lima a empatar seis minutos depois, com Ricardinho, com o peito, a repor a vantagem aos 18.

Autor: Lusa