A Seleção Nacional de sub-17 entrou hoje a perder no Torneio Internacional de Inglaterra, ao perder por 3-2, depois de ter estado a vencer por 2-0, com a equipa da casa, campeã mundial da categoria.Em Chesterfield, Portugal entrou melhor, com um golo de Eduardo Ribeiro, aos 19 minutos, e outro de Rodrigo Fernandes, aos 35', que levaram a formação portuguesa para o intervalo em vantagem. No segundo tempo, os campeões mundiais de sub-17 deram a volta ao resultado, com golos de Tommy Doyle (51'), Appiah (59') e Duncan (77').A equipa orientada por Rui Bento regressa aos treinos na quinta e sexta-feira, antes de voltar a entrar em campo no sábado, pelas 17 horas, frente à Alemanha, encerrando o torneio a 14 de novembro, diante da Rússia (15h00).

Autor: Lusa