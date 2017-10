A seleção feminina de sub-19 entrou a vencer no grupo 5 de apuramento para o Europeu da categoria, ao bater em Viseu a Irlanda do Norte por 2-0. Constança Silva, aos 32 minutos, e Maria Inês, aos 90'+3, fizeram os golos no Estádio do Fontelo.Antes, em Mangualde, a Noruega goleou o Chipre, por 6-0, no outro jogo do grupo 5 do primeiro torneio de qualificação para o Euro'2018, do qual se apuram os primeiros dois classificados.Na sexta-feira, Portugal defronta Chipre no Estádio Municipal de Mangualde, em jogo marcado para as 16:00.

Autor: Lusa