Recorde-se que a equipa orientada por Emílio Peixe vai começar por enfrentar a Zâmbia no domingo, a partir das 6 horas portuguesas, seguindo-se duelos com a Costa Rica (dia 24, às 12h) e Irão (dia 27, às 9h).



Onze de Portugal



Pedro Silva; Diogo Dalot, Rúben Dias (cap.), Ferro e Yuri Ribeiro; Pedro Rodrigues, Gedson Fernandes e Xadas; Diogo Gonçalves, André Ribeiro e José Gomes.



Venha daí o Mundial! Portugal levou a melhor no derradeiro encontro de preparação, ao bater os Estados Unidos (2-1), numa partida realizada em Sakai, no Japão. Foi aí que a Seleção Nacional sub-20 fez o estágio antes de partir esta terça-feira para a Coreia do Sul, onde a prova começa no sábado.Diante dos norte-americanos, Portugal até entrou pior, ao sofrer o primeiro golo do jogo, aos 20', mas reagiu no minuto seguinte. André Ribeiro atirou de pé direito e restabeleceu a igualdade, antes de Xande Silva resolver a partida aos 80'.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto