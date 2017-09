Continuar a ler

Chishkala reduziu aos seis minutos, com Éder Lima a empatar quatro minutos depois, antes de Asadov (12 e 19) consumar a reviravolta russa.



No segundo tempo, Eder Lima ampliou a vantagem aos 29 antes de Bruno Coelho reduzir aos 35, com Davydov e Milovanov, ambos aos 37, a fixarem o resultado final.



A seleção portuguesa de futsal saiu esta terça-feira goleada por 7-3 do segundo de dois particulares com a Rússia, disputados em Moscovo, mesmo tendo começado a vencer por 2-0.Portugal entrou melhor no encontro e fez o primeiro aos dois minutos, por Ricardinho, que fez o golo 125 pela formação lusa, seguido do 2-0, por André Coelho, aos cinco minutos.

