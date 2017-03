Continuar a ler

O Burquina Faso, seleção treinada pelo português Paulo Duarte, terceira classificada e uma das surpresas da última Taça das Nações Africanas (CAN'2017), subiu dois 'degraus' e é agora 36.º classificado.



Ranking da FIFA, 9 de março



1. (1) Argentina, 1.635 pontos.



2. (2) Brasil, 1.529.



3. (3) Alemanha, 1.433.



4. (4) Chile, 1.386.



5. (5) Bélgica, 1.371.



6. (6) França, 1.313.



7. (7) Colômbia, 1.304.



8. (8) Portugal, 1.229.



9. (9) Uruguai, 1.195.



10. (10) Espanha, 1.168.



(...)



36. (38) Burquina Faso, 611.



80. (80) Guiné-Bissau, 515.



77. (74) Cabo Verde, 449.



87. (87) Gabão, 392.



105. (105) Moçambique, 322.



147. (148) Angola, 199.



151. (153) São Tomé e Príncipe, 177.



184. (184) Macau, 82.



A seleção portuguesa, campeã europeia de futebol, mantém o oitavo lugar no 'ranking' da FIFA, que continua a ser liderado pela Argentina, seguida pelo Brasil e pela campeã mundial Alemanha.O grupo de elite dos dez primeiros não sofreu qualquer alteração. A maior 'mexida' entre as melhores seleções foi protagonizada pela Polónia, 'promovida' duas posições, para o 12.º lugar, posição que passou a repartir com o País de Gales, alteração que motivou a queda da Inglaterra para o 14.º posto.

Autor: Lusa