Já são conhecidos os grupos para o Europeu de futsal do próximo ano, que irá decorrer na Eslovénia entre 30 de janeiro e 10 de fevereiro. E segundo ditou o sorteio, realizado esta sexta-feira, Portugal fica no Grupo C, juntamente com a Roménia e a Ucrânia.O Grupo A é composto pela anfitriã Eslovénia, Itália e Sérvia; o Grupo B tem Rússia, Cazaquistão e Polónia, enquanto Espanha, Azerbeijão e França estão inseridos no Grupo D.