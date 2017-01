Continuar a ler

Pouco depois, foi a vez de Claúdia Neto de desenvencilhar de várias adversárias, colocando a bola na cabeça de Laura Luís, que viu a bola sair muito perto do poste da baliza da Irlanda do Norte (8'). Com a Irlanda do Norte sem conseguir sair da sua defesa, Dolores Silva tentou surpreender a guarda-redes Jackie Burns com um remate de longa distância, mas a bola saiu por cima da barra (10').



A Seleção Nacional manteve a sua atitude pressionante e Laura Luís voltou a criar perigo com mais um cabeceamento na sequência de um pontapé de canto, com a bola a sair mais uma vez perto do poste da baliza adversária.



Na segunda parte, Portugal continuou a toada ofensiva da primeira parte, mas seria a Irlanda do Norte a colocar-se em vantagem ao aproveitar uma desatenção da defesa lusa, com Marissa Callaghan a surgir isolada na área e a bater a guarda-redes Rute Costa, aos 66 minutos.



As portuguesas não demoraram a responder ao golo sofrido e quase chegavam ao empate aos 69 minutos, quando Dolores Silva rematou com perigo à baliza de Jackie Burns.



A equipa comandada por Francisco de Neto balanceou-se no ataque à procura do golo do empate, que esteve também perto de alcançar aos 87', num cabeceamento de Solange Carvalhas que saiu por cima da barra da baliza da Irlanda do Norte.



Jogo no Estádio Municipal de Águeda



Marcador:

0-1, Marissa Callaghan (66').



PORTUGAL - Rute Costa, Ana Borges (Andreia Veiga, 61), Raquel Infante (Sílvia Rebelo, 45'), Carole Costa, Matilde Figueiras (Fátima Pinto, 80'), Dolores Silva, Amanda da Costa (Tatiana Pinto, 80'), Suzanne Pires, Cláudia Neto, Andreia Norton (Solange Carvalhas, 61') e Laura Luís (Diana Silva, 45').



Suplentes: Neide Simões, Filipa Rodrigues, Sílvia Rebelo, Matilde Fidalgo, Andreia Veiga, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Diana Silva e Solange Carvalhas.



Treinador: Francisco Neto.



IRLANDA DO NORTE - Jackie Burns, Rachel Newborough, Ashley Hutton, Julie Nelson, Jessica Foy, Clara Sherwood (Laura Rafferty, 80'), Kerry Montgomery, Marissa Callaghan, Avilla Bergin (Caragh Milligan, 75'), Lauren Wade (Lauren Brennan, 75') e Simone Magill (Kirsty McGuiness, 75').



Suplentes: Emma Higgins, Laura Rafferty, Caragh Milligan, Kirsty McGuiness, Sarah Haddock, Samantha Kelly, Chloe McGlade, Lauren Brennan e Hayley O'Donell.



Treinador: Alfie Wylie.



Árbitra: Sandra Bastos (Portugal).



Ação disciplinar: nada a assinalar.



A Seleção Nacional de futebol feminino perdeu esta quinta-feira com a Irlanda do Norte, por 1-0, no segundo jogo de preparação para o Euro'2017. Depois da vitória (1-0) no primeiro teste com as norte-irlandesas, disputado no Estádio Nacional, Portugal não evitou a derrota, em Águeda, devido a um golo de Marissa Callaghan, aos 66.A equipa das quinas teve um início de jogo acutilante e em apenas dez minutos teve várias oportunidades para se colocar na frente do marcador. Ana Borges, numa boa jogada individual, serviu Cláudia Neto na área, com a avançada a rematar para uma grande defesa de Jackie Burns, aos quatro minutos.

Autor: Lusa