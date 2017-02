A Seleção Nacional sub-19 perdeu este domingo por 1-0 com a sua congénere da Irlanda, no segundo encontro do Torneio Internacional de La Manga, em Espanha. O único golo do encontro foi apontado por Ronan Hale, aos 69 minutos.Na sexta-feira, no primeiro encontro, a equipa orientada por Hélio Sousa venceu a Eslováquia por 3-0. Já na terceira e última jornada, marcada para terça-feira, Portugal defronta a Noruega, que ainda este domingo joga com a Eslováquia.

Autor: Lusa