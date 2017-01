Continuar a ler

A resposta de Portugal não podia ser mais rápida e, no minuto seguinte, Ricardinho empatou o jogo, com um remate forte e colocado, depois de uma rápida desmarcação.



A seleção nacional chegou à vantagem aos 12 minutos. Numa reposição lateral ensaiada, André Coelho surgiu solto e rematou de longe para o segundo golo.



Ainda antes do intervalo, a seleção da Rússia conseguiu chegar ao empate. Eder Lima trabalhou bem e entregou a Robinho, que, de pé esquerdo, fez o empate que se registava ao intervalo.



Na segunda parte, Bruno Coelho, que foi distinguido pela 75.ª internacionalização, rematou ao poste, depois de uma boa jogada coletiva, mas quem chegou de novo à vantagem foi a Rússia.



Aos 37, o recém-entrado na partida Andrei Batyrev surgiu solto frente a Cristiano, após boa jogada coletiva, e desfez o empate com um remate colocado, fixando o resultado final.



Jogo no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, no Seixal.



Portugal - Rússia, 2-3.



Ao intervalo: 2-2.



Marcadores:



0-1, Ivan Chishkala, 01 minutos



1-1, Ricardinho, 2



2-1, André Coelho, 12



2-2, Robinho, 16



2-3, Andrei Batyrev, 37



Equipas:



- Portugal: André Sousa, Bruno Coelho João Matos, Fábio Cecílio e Ricardinho. Jogaram ainda: Bebé, Cristiano, André Coelho, Nilson, Anilton, Edgar Varela, Márcio, Miguel Ângelo e Tiago Brito.



Treinador: Jorge Braz.



- Rússia: Georgii Zamtaradze, Robinho, Ivan Chishkala, Danil Davydov e Eder Lima. Jogaram ainda: Vladislav Shayakhmetov, Dmitrii Lyskov, Sergei Abramov, Artem Niiazov, Artem Antoshkin, , Romulo e Andrei Batyrev.



Treinador: Sergey Skorovich



Árbitro: Rúben Guerreiro e Tiago Silva.



Ação disciplinar: nada a registar.



Assistência: 1.580 espectadores A resposta de Portugal não podia ser mais rápida e, no minuto seguinte, Ricardinho empatou o jogo, com um remate forte e colocado, depois de uma rápida desmarcação.A seleção nacional chegou à vantagem aos 12 minutos. Numa reposição lateral ensaiada, André Coelho surgiu solto e rematou de longe para o segundo golo.Ainda antes do intervalo, a seleção da Rússia conseguiu chegar ao empate. Eder Lima trabalhou bem e entregou a Robinho, que, de pé esquerdo, fez o empate que se registava ao intervalo.Na segunda parte, Bruno Coelho, que foi distinguido pela 75.ª internacionalização, rematou ao poste, depois de uma boa jogada coletiva, mas quem chegou de novo à vantagem foi a Rússia.Aos 37, o recém-entrado na partida Andrei Batyrev surgiu solto frente a Cristiano, após boa jogada coletiva, e desfez o empate com um remate colocado, fixando o resultado final.Ao intervalo: 2-2.Marcadores:0-1, Ivan Chishkala, 01 minutos1-1, Ricardinho, 22-1, André Coelho, 122-2, Robinho, 162-3, Andrei Batyrev, 37André Sousa, Bruno Coelho João Matos, Fábio Cecílio e Ricardinho. Jogaram ainda: Bebé, Cristiano, André Coelho, Nilson, Anilton, Edgar Varela, Márcio, Miguel Ângelo e Tiago Brito.Treinador: Jorge Braz.Georgii Zamtaradze, Robinho, Ivan Chishkala, Danil Davydov e Eder Lima. Jogaram ainda: Vladislav Shayakhmetov, Dmitrii Lyskov, Sergei Abramov, Artem Niiazov, Artem Antoshkin, , Romulo e Andrei Batyrev.Treinador: Sergey SkorovichRúben Guerreiro e Tiago Silva.Ação disciplinar: nada a registar.1.580 espectadores

A seleção portuguesa perdeu esta sexta-feira com a Rússia por 3-2, em jogo de preparação para a qualificação para o Campeonato da Europa, que decorreu no Seixal.No Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, foi a Rússia, vice-campeã mundial, que entrou melhor na partida, com Ivan Chishkala a aproveitar uma reposição lateral para rematar de longe e inaugurar o marcador, logo no primeiro minuto.

Autor: Lusa