Continuar a ler

Com algum frio à mistura, que levou mesmo Fernando Santos a começar o treino 15 minutos mais cedo, o técnico juntou Nélson Semedo, Pepe, Ricardo Ferreira e Antunes na defesa, Danilo e Manuel Fernandes no meio, Gelson Martins e Bruma nas alas e Bruno Fernandes no apoio a Gonçalo Guedes na frente de ataque.Como é habitual, no período inicial do treino, os três guarda-redes trabalharam à parte do resto do grupo.Na segunda-feira, às 10:30, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, Portugal realiza o último treino antes defrontar os Estados Unidos e viaja ao início da tarde para Leiria, onde Fernando Santos e um jogador vão fazer a antecipação do jogo em conferência de imprensa, às 16:00, no Estádio Municipal.O Portugal-Estados Unidos, que tem início agendado para as 20:45, será a última partida dos campeões europeus em 2017.A receita do jogo, à semelhança do que aconteceu no Portugal-Arábia Saudita, vai reverter para as vítimas dos incêndios que, recentemente, atingiram o centro do país.