Como jogou Portugal: Celton Biai, Henrique Jocú, Tiago Djaló, Pedro Álvaro, Gonçalo Costa, Afonso Sousa - Cap (Mamadou Koné, 80'), Romário Baró (Pedro Ganchas, 80'), André Almeida (Bernardo Sousa, 56'), Úmaro Embaló, Pedro Neto, Tiago Rodrigues (Daniel Simões, 56')



Suplentes não utilizados: João Gonçalo, Rafael Gomes, João Oliveira, Vítor Ferreira, Rodrigo Conceição e António Gomes

Autor: Flávio Miguel Silva

Duas vitórias em dois encontros. Portugal continua com um registo perfeito no Torneio Internacional do Algarve onde este domingo derrotou a Holanda, por 2-1. Úmaro Embaló (16') e Daniel Simões (76') fizeram os golos nacionais ao passo que Thomas Buitink (4') abriu o marcador para a congénere laranja.A equipa de José Guilherme disputa o terceiro e último encontro da prova na terça-feira, diante da Alemanha, a partir das 15 horas, em Ferreiras.