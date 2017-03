Continuar a ler

Metade da receita do jogo reverte para os bombeiros da região autónoma da Madeira, sendo a outra metade distribuída pelo Marítimo e pela Associação de Futebol da Madeira.



Segundo a FPF, o clube e associação madeirense decidiram atribuir essa metade da receita líquida gerada pela bilhética, em partes iguais, ao Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, ao Lar da 3.ª Idade da Tabua e à Fundação Centenário.



Os bilhetes para o particular entre as seleções de Portugal e Suécia, que será disputado no Funchal, a 28 de março, esgotaram no primeiro dia, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sendo assim esperados cerca de 10 mil adeptos no Estádio do Marítimo.Os bilhetes foram colocados à venda de forma exclusiva nas bilheteiras do Estádio do Marítimo durante esta sexta-feira.

Autor: Lusa