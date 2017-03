Continuar a ler

Nas 18 edições do Mundial já realizadas, o Brasil, que é o único totalista em fases finais, venceu 13 vezes, contra duas de Portugal (2001 e 2015), duas da grande ausente Rússia (2011 e 2013) e uma da França (2005). Para seguirem em frente, os detentores do título mundial e Europeu precisam de ficar nos dois primeiros lugares do Grupo C, que, nos quartos de final, cruza com o D, composto por Brasil, o vice-campeão em título Taiti, Polónia e o terceiro colocado do campeonato da Ásia.O Grupo A será composto pelas anfitriãs Bahamas, a Suíça, o Senegal e o Equador e o B por Itália, o campeão asiático, México e Nigéria.Nas 18 edições do Mundial já realizadas, o Brasil, que é o único totalista em fases finais, venceu 13 vezes, contra duas de Portugal (2001 e 2015), duas da grande ausente Rússia (2011 e 2013) e uma da França (2005).

A seleção portuguesa de futebol de praia vai defrontar o Paraguai, Panamá e o vice-campeão asiático no Grupo C da fase final do Mundial de 2017, que se realiza nas Bahamas, entre 27 de abril e 7 de maio.Segundo ditou o sorteio realizado em Nassau, a formação comandada por Mário Narciso estreia-se a frente ao Panamá, a 28 de abril, defronta o Paraguai, a 30, e fecha o agrupamento a 2 de maio, face ao segundo classificado do campeonato asiático, que se realiza de 4 a 11 de março, na Malásia.

Autor: Lusa