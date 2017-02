Continuar a ler

A seleção portuguesa, orientada por Rui Bento, lidera o grupo, com cinco pontos, mais um que a França, que é segunda. A Alemanha segue na terceira posição, com dois pontos, e a Holanda é última classificada, com um. O encontro estava agendado para sábado, mas acabou por ser adiado para hoje devido às condições climatéricas.No outro encontro da segunda ronda, que se disputou no sábado, França goleou a Alemanha por 4-1, que na segunda-feira defrontará Portugal.A seleção portuguesa, orientada por Rui Bento, lidera o grupo, com cinco pontos, mais um que a França, que é segunda. A Alemanha segue na terceira posição, com dois pontos, e a Holanda é última classificada, com um.

A seleção portuguesa de futebol sub-16 venceu, este domingo, a sua congénere da Holanda por 2-1, em jogo da segunda ronda do Torneio de Desenvolvimento da UEFA, disputado no Estádio Municipal de Vila Real de Santo António. Com este triunfo, a seleção portuguesa, que na primeira ronda venceu a França no desempate por grandes penalidades (7-6), assume a liderança do grupo, com cinco pontos.Portugal chegou ao intervalo a vencer por 1-0, na sequência do golo apontado por Ricardo Camará, aos 35 minutos. Os holandeses, que na primeira ronda perderam por 5-4 com a Alemanha, chegaram ao empate aos 77 minutos, mas, no último minuto do encontro (80), Jair Tavares aproveitou uma falha da defesa adversária e 'carimbou' a vitória portuguesa.

