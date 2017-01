Continuar a ler

Apesar do claro domínio na primeira parte, a equipa lusa raramente conseguiu criar grandes embaraços às norte-irlandesas, que jogaram com as linhas recuadas, tentando sobretudo tapar os caminhos para a baliza da guarda-redes Jackie Burns.Numa das poucas ocasiões em que Portugal beneficiou de algum espaço, a luso-brasileira Suzane Pires rematou à figura, enquanto a Irlanda do Norte se aproximou pela primeira vez da área portuguesa à passagem da meia hora, ganhando um canto.Tatiana Pinto também tentou 'desbloquear' o nulo através da longa distância, mas sem sucesso, antes de Suzane Pires, já em cima do intervalo, dispor da melhor oportunidade para inaugurar o marcador, valendo um corte providencial de uma defesa forasteira a evitar o golo.Contudo, nos instantes iniciais da etapa complementar, o conjunto orientado por Francisco Neto chegou mesmo ao golo, graças a uma 'oferta' da guardiã norte-irlandesa: Dolores Silva marcou um livre direto e Jackie Burns deixou escapar a bola entre as mãos, quando parecia ter o lance controlado.Diana Silva teria possibilidade de aumentar a contagem, à hora de jogo, mas acabou por atirar ligeiramente ao lado, depois de ultrapassar a duas oponentes, naquele que seria um dos poucos lances de perigo do segundo tempo.As muitas substituições operadas pelos dois treinadores baixaram ainda mais o ritmo de jogo, sendo que o remate mais perigoso da Irlanda do Norte surgiu a três minutos do fim, na sequência de um livre apontado por Julie Nelson, mas que passou por cima do alvo.Portugal volta a defrontar a Irlanda do Norte, na quinta-feira, a partir das 18h30, no Estádio Municipal de Águeda.1-0, Dolores Silva, 51 minutos.Patrícia Morais, Matilde Fidalgo (Matilde Figueiras, 45'), Sílvia Rebelo, Carole Costa (Raquel Infante, 76'), Ana Borges, Dolores Silva, Amanda da Costa (Fátima Pinto, 76'), Tatiana Pinto (Andreia Norton, 45'), Suzane Pires (Solange Carvalhas, 76'), Diana Silva (Andreia Veiga, 64') e Cláudia Neto (Laura Luís, 64').Rute Costa, Filipa Rodrigues, Raquel Infante, Matilde Figueiras, Andreia Norton, Andreia Veiga, Fátima Pinto, Solange Carvalhas e Laura Luís.Francisco Neto.Jackie Burns, Rachel Newborough (Avilla Bergin, 82'), Ashley Hutton, Julie Nelson, Jessica Foy (Samantha Kelly, 82'), Laura Rafferty (Ciara Sherwood, 68'), Kerry Montgomery, Marissa Callaghan, Caragh Milligan, Kirsty McGuiness (Lauren Wade, 68') e Simone Magill (Lauren Brennan, 82').Emma Higgins, Sarah Haddock, Samantha Kelly, Ciara Sherwood, Avilla Bergin, Chloe McGlade, Lauren Wade, Lauren Brennan e Hayley O'Donell.Alfie Wylie.Ana Aguiar (Portugal).cartão amarelo para Jessica Foy (20) e Laura Rafferty (53).cerca de 200 espectadores.