Tal como no ano passado, Portugal conquistou este ano o torneio só com vitórias nos três jogos realizados.No torneio disputado no areal de Santa Maria, na ilha do Sal, Portugal conquistou ainda os troféus de melhor jogador (Jordon) e melhor marcador (Leu Martin, com 12 golos).Por sua vez, Cabo Verde, que dá os primeiros passos na modalidade, ficou em último lugar, ao perder todos os três jogos. Antes, perdeu com Inglaterra por 3-2 e com a Alemanha por 5-3.Em segundo lugar ficou a Inglaterra, que venceu dois jogos, e a Alemanha em terceiro, ao ganhar um jogo.Esta foi a segunda vez que Cabo Verde realizou o torneio internacional de futebol de praia, numa iniciativa da Câmara de Turismo, em parceria com a Beach Soccer World Wild e a FIFA.