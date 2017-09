Continuar a ler

A Finlândia adiantou-se cedo no marcador e na primeira vez que chegou com perigo à área portuguesa, num lance em que Jenny Danielsson surgiu livre de marcação e rematou para o fundo da baliza de Patrícia Morais.



A seleção nacional sentiu dificuldades para penetrar na defesa escandinava, mas, ainda assim, conseguiu por criar perigo por intermédio de Laura Luís, que, com um remate forte, viu a trave da baliza finlandesa negar-lhe o golo do empate.



Contudo, a seleção nacional não deixou de procurar os caminhos para a baliza adversária e chegaria ao empate aos 31 minutos, depois de uma grande penalidade assinalada por derrube de Anna Westerlund a Fátima Pinto. Laura Luís converteu o castigo máximo e restabeleceu a igualdade.



Na segunda parte, o jogo foi mais dividido, fruto das muitas alterações em ambas as equipas.



Apesar disso, a Finlândia esteve perto do golo num livre direto que a guarda-redes Patrícia Morais defendeu com dificuldade.



A seleção nacional apostou sobretudo no contra-ataque, mas não conseguiu ultrapassar a barreira defensiva das finlandesas no último terço do terreno.



Numa das poucas ocasiões em que conseguiu entrar na área contrária, Jassie rematou ao lado da baliza finlandesa, aos 88 minutos.



Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.



Portugal - Finlândia: 1-1.



Marcadoras:



0-1, Jenny Danielson, 08 minutos.



1-1, Laura Luís, 31 (grande penalidade).



- Portugal: Patrícia Morais, Ana Borges, Raquel Infante, Carole, Joana Marchão (Matilde Fidalgo, 46), Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Carolina Mendes (Ana Leite, 60), Veiga (Vanessa Marques, 46), Laura Luís (Andreia Norton, 66) e Diana Silva (Jassie, 79).



(Suplentes: Rute Costa, Inês Pereira, Filipa Rodrigues, Matilde Fidalgo, Sarah da Cunha, Ana Leite, Catarina Amado, Vanessa Marques, Jassie e Andreia Norton).



Treinador: Francisco Neto.



- Finlândia: Meriluoto, Hyrynen, Naumanen, Anna Weterlund (Anna Auvinen, 46), Natalia Kuikka (Emma Koivisto, 46), Nora Heroum, Alanen (Ria Öling, 46), Engman (Julia Tunturi, 46), Jenny Danielson, Linda Sällstrom (Sanni Franssi, 46) e Juliette Kemppi (Olga Ahtinen, 76).



(Suplentes: Korpela, Ria Öling, Emma Koivisto, Anna Auvinen, Olga Ahtinen, Julia Tunturi, Sanni Franssi e Kaisa Collin).



Treinador: Signeul Anna.



Árbitro: Sílvia Domingos.



Ação disciplinar: cartão amarelo para Patrícia Morais (55).



A seleção portuguesa feminina empatou esta terça-feira (1-1) no segundo jogo de preparação com a Finlândia, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira. As finlandesas colocaram-se em vantagem com um golo de Jenny Danielsson, aos oito minutos, mas a seleção nacional teve uma boa reação, empatando a partida por Laura Luís, na conversão de uma grande penalidade, aos 31 minutos.Depois do empate [1-1] no primeiro jogo de preparação, as equipas voltaram a igualar-se em Santa Maria da Feira.

Autor: Lusa