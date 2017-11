Continuar a ler

Na segunda parte, a Polónia conseguiu reagir e chegar à igualdade, com um golo de Zebrakowski, logo aos 47 minutos, mas a Seleção Nacional, depois de algumas alterações, voltou a ganhar ascendente e João Filipe esteve à beira do segundo golo, aos 75'. O golo do triunfo luso chegaria dois minutos volvidos, por Tiago Dias, com um remate colocado com o pé esquerdo.Portugal alinhou com: João Virgínia, Alexandre Pinto, João Queirós, Diogo Leite, André Sousa, Rui Pires, Gedson Fernandes, Bruno Jordão (Bruno Paz 66'), André Vidigal (Tiago Dias 57'), João Filipe e José Gomes (Pedro Marques 56'). Fábio Duarte, Abdu Conté, Luís Silva, João Simões, Lameira e Pedro Neto não saíram do banco.