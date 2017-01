O Leixões acaba de anunciar a chegada de Lionel Enguene. O camaronês de 21 anos formou-se no Barcelona e chega por empréstimo dos catalães, depois de meia época ao serviço do Lugo, na segunda liga espanhola. O médio começa a trabalhar com o grupo às ordens de Kenedy já esta quarta-feira.A SAD leixonense confirmou ainda as saídas de Kikas e João Freitas, respetivamente emprestados ao Real Sport Clube e Gafanha.