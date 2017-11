Continuar a ler

A equipa de Vila Franca de Xira ainda esteve a vencer por 2-1, mas no final da segunda parte do prolongamento o Praiense conseguiu uma reviravolta, marcando dois golos em quatro minutos.As duas equipas do Campeonato de Portugal defrontaram-se no Estádio Municipal da Praia da Vitória, debaixo de chuva, com um relvado em más condições e pouca luminosidade.O Praiense inaugurou o marcador aos seis minutos, na sequência de um livre pela esquerda de Stehb, que cruzou bem para Cristiano.O guarda-redes Carlos Fernandes ainda defendeu o primeiro cabeceamento do jogador do Praiense que, na recarga, enviou a bola para o fundo da baliza do Vilafranquense.A equipa da casa baixou o ritmo depois de marcar e os ribatejanos subiram na área do adversário, criando mais oportunidades de golo.O empate surgiu aos 25 minutos, com um chapéu de Diogo Izata, que aproveitou uma falha de comunicação entre o defesa Breno e o guarda-redes Tiago Maia.Marocas ainda rematou com perigo à baliza do Praiense, mas ao intervalo mantinha-se o empate.Na segunda parte, os açorianos dominaram e protagonizaram mais lances de perigo, sem conseguirem concretizar, levando o jogo para o prolongamento.O Vilafranquense colocou-se pela primeira vez em vantagem, aos 96, com um golo de Luquinhas, com um remate de ângulo apertado, depois de ter passado por dois jogadores.O jogo parecia resolvido, mas, no início da segunda metade do prolongamento, aos 112 minutos, enquanto nas bancadas os adeptos se envolviam em confrontos, o Praiense empatou, num lance confuso, em que Dina levou a melhor.A bola não chega a tocar no chão dentro da baliza, mas o fiscal de linha não teve dúvidas em confirmar o tento.Quatro minutos depois, a equipa da casa garantiu a vitória num lance novamente confuso, em que Magina teve o último toque, apesar de Tiago Cerveira ainda ter tentado evitar o golo.Praiense - Vilafranquense, 3-2 (ap.)1-1.1-11-21-0, Cristiano, seis minutos.1-1, Diogo Izata, 25.1-2, Luquinhas, 96.2-2, Dina, 1123-2, Magina, 116Tiago Maia, Luciano Serpa, Cristiano, Diogo Careca, Dina, Breno, Diogo Moniz (Vitinha, 59), João Peixoto, Stehb, Diogo Martins (Filipe Andrade, 46) e Fonseca (Magina,76).(Suplentes: Mário Freitas, Alex Figueiredo, Magina, Filipe Andrade, André Azevedo, Vitinha e Patrick).Francisco Agatão.Carlos Fernandes, Ruben Freitas, Denis Martins, João Freitas, Tiago Cerveira, Luís Pinto (Ruben Gouveia, 70), Diogo Izata (Balu, 59), David Moura, Ragner, Luquinhas (Gonçalo Gregório, 110) e Marocas.(Suplentes: Rodrigo, Fábio Freire, Gonçalo Gregório, Yarchuk, Ruben Gouveia, Balu e Danny).Filipe Coelho.Rui Soares (AF Santarém).Cartão amarelo para Diogo Moniz (16), Ragner (64), Ruben Freitas (66), Balu (85), João Peixoto (101) e Luciano Serpa (102).Cerca de 200 espetadores.