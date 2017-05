"O debate dos temas do futebol na ótica do jogador", escreveu Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, no artigo de opinião publicado no Record da passada segunda-feira. Esta é a melhor forma de definir o arranque do ciclo de conferências ‘Player’s Corner’, hoje, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, a partir das 14.30, e que conta com o apoio de Record.

‘As carreiras duais no desporto e no futebol português’ é o tema geral abordado e incide sobre como potenciar a etapa como futebolistas e, ao mesmo tempo, criar as bases para um futuro, nomeadamente quando as chuteiras são penduradas. Rui Jorge, selecionador nacional sub-21 e Vítor Baía, figura do FC Porto, são alguns dos ex-jogadores que vão relatar as experiências na própria pessoa. E para ter uma perspetiva do lado de quem ainda está em atividade, está prevista a presença de Abel Camará (Belenenses) e Moreira (Estoril). A sessão de abertura contará com os discursos de Joaquim Evangelista, Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, Fernando Gomes, líder da FPF, e também Hugo Martins, da Câmara Municipal de Odivelas. Tarantini, jogador do Rio Ave, vai participar no debate, no tema ‘As carreiras duais e o processo de transição’.

