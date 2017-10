O presidente Rodrigo Nunes assume o suspiro de alívio que a vitória conquistada frente ao Rio Ave, na última jornada, proporcionou nas hostes fogaceiras e alimenta a esperança de fazer uma gracinha em Lisboa, mesmo reconhecendo a diferença de potencial entre as duas equipas.

"Havia alguma preocupação porque os resultados não apareciam, mas a vitória frente ao Rio Ave deu-nos um elã que poderá ser positivo para defrontarmos um Benfica que também não atravessa um bom momento", confidenciou o responsável máximo pelo clube fogaceiro, à Antena 1, para logo de seguida projetar um desenrolar de esperança no Estádio da Luz: "O objetivo dos jogadores e do treinador do Feirense passará por procurar surpreender o Benfica."

Autor: Pedro Malacó