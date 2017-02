Continuar a ler

"Desde que entrámos na presidência, definimos a aposta no desenvolvimento do futebol feminino e temos feito um investimento forte. Felizmente as nossas seleções também têm correspondido. As sub-17 e sub-19 vão jogar a fase de elite e a nossa seleção A vai jogar uma fase final de um torneio europeu, pela primeira vez", afirmou.Fernando Gomes destacou os 9.253 espetadores que presenciaram hoje o encontro no Estádio de Alvalade, lembrando que este foi "o jogo de futebol feminino que mais espetadores teve em Portugal"."Significa que a aposta da Federação está a ser conquistada. Ainda há muito trabalho a fazer e queremos aumentar o número de praticantes. Este ano vamos aumentar em mais de 50% o número de praticantes e só desejamos que outros clubes de primeira linha consigam também aderir a este movimento que nos apraz registar", concluiu.O Sporting venceu hoje o Sporting de Braga, por 1-0, em jogo da 18.ª ronda do campeonato nacional de futebol feminino, e isolou-se na liderança da prova, com mais três pontos do que o conjunto minhoto.