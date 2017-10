Continuar a ler

"Jogador incomparável, foi eleito pelos seus pares e pela crítica, pela quinta vez na sua carreira, o melhor jogador do Mundo FIFA. Por tudo o que simbolizas para tantos de nós, por tudo o que nos dedicas, pelo teu exemplo e pela forma inigualável como representas Portugal, obrigado Cristiano Ronaldo!", concluiu. "O capitão da Seleção Nacional sagrou-se campeão espanhol, bicampeão europeu e campeão mundial de clubes, além de, individualmente, se ter tornado o primeiro jogador da História a marcar em três finais consecutivas da Champions, sagrando-se, igualmente, o melhor marcador da prova, pela quinta vez seguida, com 12 golos", observou.O dirigente máximo do futebol português lembrou ainda o contributo de Ronaldo na participação da Seleção Nacional na Taça das Confederações, tendo sido ainda "um dos artífices da quinta qualificação consecutiva de Portugal para a fase final de um mundial"."Jogador incomparável, foi eleito pelos seus pares e pela crítica, pela quinta vez na sua carreira, o melhor jogador do Mundo FIFA. Por tudo o que simbolizas para tantos de nós, por tudo o que nos dedicas, pelo teu exemplo e pela forma inigualável como representas Portugal, obrigado Cristiano Ronaldo!", concluiu.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou hoje Cristiano Ronaldo pela sua eleição como melhor jogador do ano. "Esta vitória representa, mais uma vez, o reconhecimento universal, mas em particular dos agentes de futebol - selecionadores, capitães de equipas e jornalistas - do talento, do trabalho, da entrega e do empenho do Cristiano Ronaldo", pode ler-se, em mensagem publicada na página da FPF na Internet.Fernando Gomes, que esteve presente na cerimónia que decorreu no London Palladium, destacou o "grande português e grande ser humano".