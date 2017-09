Continuar a ler

Por fim, por forma a que todos os clubes cheguem às reuniões bem preparados, ficou estipulado que as propostas a votação nas assembleias gerais terão obrigatoriamente de ser entregues até três dias antes das mesmas. Paralelamente, decidiu-se que a alteração dos estatutos e do orçamento passam a ter de ser aprovados até 30 de junho e as contas até 30 de setembro. Foi também fixado um montante máximo, de um milhão de euros, para o fundo de equilíbrio financeiro detido pela Liga e foi criado um fundo para infraestruturas para os clubes da 2ª Liga, com um montante máximo de 500 mil euros anuais.Por fim, por forma a que todos os clubes cheguem às reuniões bem preparados, ficou estipulado que as propostas a votação nas assembleias gerais terão obrigatoriamente de ser entregues até três dias antes das mesmas.

A assembleia geral extraordinária da Liga aprovou, sem qualquer voto contra, uma série de alterações aos estatutos, que foram propostos pela direção daquele organismo, com destaque para o que dá um voto de qualidade ao presidente da Liga, já que a direção tem, de momento, número par (10 elementos). "Essa proposta foi aprovada tendo em conta as boas práticas de gestão", assinalou o presidente da mesa da Assembleia Geral, Mário Costa.De resto, a partir do próximo mandato, o conselho jurisdicional vai passar de 11 membros para sete e o conselho fiscal de cinco para três. No entanto, essas não foram as únicas alterações.