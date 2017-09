Continuar a ler

O dirigente serrano diz que o importante "não é como isto começa, é como acaba", dando o exemplo do ano passado, quando a equipa também revelou dificuldades no arranque do campeonato e depois escalou na tabela."É uma equipa nova, é preciso trabalhar muito, é preciso ter um pouco de sorte e nós vamos à procura dela. Não tenho uma resposta para o que está a acontecer. É o futebol. Temos uma equipa boa. Sinto que temos uma equipa melhor do que no ano passado. No ano passado começámos também assim. Foi nesta altura, quando jogámos a eliminatória da Taça de Portugal, que começámos a levantar a cabeça. Espero que este ano volte a ser da mesma maneira", sublinhou José Mendes, que pediu que "os sócios se unam à equipa".O presidente dos leões da serra, atualmente em penúltimo lugar no campeonato, é da opinião de que o regresso ao Estádio Santos Pinto, em outubro, trará uma dinâmica diferente."Nós estamos muito desejosos de voltar para o Estádio Santos Pinto, porque é a nossa casa, é onde nos sentimos bem, é a empatia que há entre os sócios e os jogadores, e os jogadores precisam sentir o calor dos sócios", acentua José Mendes, satisfeito por as obras do recinto estarem na fase final e em breve a equipa deixe de ter de jogar no Complexo Desportivo da Covilhã.Para o dirigente, o ambiente no estádio do Sporting da Covilhã é mais acolhedor e sente-se mais o apoio vindo das bancadas."Sabemos que os sócios aqui nos apoiam, que gritam mais pelo Sporting da Covilhã e neste momento temos de mudar o rumo dos acontecimentos, que não nos estão a sair como queremos", acrescenta.O Sporting da Covilhã é o penúltimo classificado da 2.ª Liga, com apenas cinco pontos, resultado de uma vitória, dois empates e quatro derrotas.Na semana passada, José Augusto substituiu Filipe Gouveia como treinador e orienta no domingo, pela segunda vez, a formação serrana, no reduto do Vizela, do Campeonato de Portugal, em jogo da segunda eliminatória da Taça de Portugal, às 15 horas.