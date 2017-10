O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, felicitou o internacional português Cristiano Ronaldo pela eleição, pela quinta vez, como melhor futebolista do ano da FIFA, prémio agora designado 'The Best'."Quero, em nome do Governo Regional da Madeira, expressar os mais sinceros parabéns ao madeirense Cristiano Ronaldo pela conquista de mais um prestigiado título, e manifestar ao Melhor Jogador do Mundo, neste momento particularmente emblemático, o desejo que muitos outros êxitos se sucedam, para enorme satisfação de todos nós madeirenses e portossantenses, que acompanhamos, com orgulho, tão brilhante carreira", pode ler-se na nota assinada por Miguel Albuquerque.

Autor: Lusa