Para o dirigente, "o favoritismo é 90 e tal por cento do Sporting, claro que é, é sempre com clubes como o Sporting, Benfica ou FC Porto, mas ficam a faltar os outros por cento e a Taça de Portugal faz sempre coisas bonitas", deixou."Ainda não falei com o treinador, mas julgo que a preparação será a mesma. Claro que, para os atletas é diferente, jogar com o Sporting em Alvalade é uma montra e eles vão dar tudo. Nós não somos clube que dê prémios de jogo, mas na Taça é diferente, vamos ver ainda quanto daremos em caso de vitória", afirmou à Lusa.O presidente da equipa quarta classificada da série A do Campeonato de Portugal e que, na presente edição da Taça de Portugal, já eliminou uma equipa da Liga NOS, o Boavista (1-0, em casa), "preferia jogar com o Sporting em Vila Verde", mas garantiu: "nós vamos em festa e voltamos em festa, a responsabilidade não é nossa, é do Sporting, para nós tudo o que vier é ganho".O jogo num estádio maior e, previsivelmente, com transmissão televisiva será um bónus para os cofres do clube do concelho vizinho de Braga uma vez que as receitas, na Taça de Portugal, são a dividir por três, Federação Portuguesa de Futebol e clubes intervenientes."A estes clubes pequenos, o que lhes interessa mais é a receita porque é impensável ganharem a Taça, só se caíssem todos no início", frisou.O jogo será a meio da semana o que deverá impedir que muitos adeptos do Vilaverdense marquem presença em Lisboa."Sim, seria melhor se fosse ao fim de semana, vamos ver ainda quantos adeptos irão, mas vai gente de certeza", garantiu o dirigente.