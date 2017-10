O presidente Gilberto Coimbra espera ver resolvida a questão da SAD ainda este ano civil porque termina mandato no final da temporada e não pretende recandidatar-se ao cargo.Recorde-se que o processo de transformação do Tondela em SAD começou a ser alinhavado ainda em 2013 , com a autorização dos associados após uma assembleia geral para o efeito. Quatro anos volvidos Gilberto Coimbra entende que o desgaste acumulado após duas permanências muito complicadas apresenta-se como o argumento ideal para avançar definitivamente com o processo.Sem passivo acumulado e com vários investidores interessados no negócio, a grande responsabilidade de Gilberto Coimbra passa agora por assegurar uma parceria compatível não só com a estabilidade que tem vindo a defender para o futuro do clube, mas também com o projeto de crescimento sustentado idealizado.

Autor: Pedro Malacó