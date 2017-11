O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, vai ser recebido na terça-feira, às 10 horas, pela Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, agendamento avançado no site oficial da PGR.Recorde-se que, recentemente, a (FPF) pediu à Procuradoria Geral da República para investigar as suspeitas levantadas pelo Benfica em relação ao FC Porto , no programa 'Chama Imensa' da BTV - em causa está um alegado esquema de corrupção de árbitros levado a cabo pelos azuis e brancos. Já em junho, Gomes tomou exatamente a mesma posição depois de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, ter divulgado e-mails do Benfica, acusando o clube da Luz de ilícitos sobre arbitragem. Pouco depois, a Polícia Judiciária esteve na FPF para consultar as classificações dos árbitros, algo que foi tornado público no início deste mês.