O valor do aumento não foi divulgado. Olhando para o plano de atividades da Liga para 2017/18, estão previstos gastos de 3,7 milhões de euros na arbitragem, 28 por cento do total de despesas. Desse valor, cerca de 2,4 milhões de euros referem-se a prémios de jogo – é esta a verba que vai ser ser revista.



Na carta enviada à APAF na quarta-feira, a Liga destacara também que algumas das reclamações feitas pelos árbitros nos últimos anos já tinham sido atendidas, nomeadamente a do pagamento de quilómetros efetuados nas ilhas, o ‘late check out’ nos hotéis e o aumento do orçamento para refeições nos hotéis até ao valor de 26,7 euros.



Até 1.342 euros por cada jogo



O prémio para um árbitro que dirija um jogo da Liga é de 1.342 euros, um valor que desce para 939 euros quando se trata de encontros da 2ª Liga. Pela função de quarto árbitro, cada juiz aufere 25 por cento destes valores – 320 euros na Liga e 235 euros no segundo escalão. Além disso, os árbitros têm direito a um subsídio de treino de 400 euros mensais e os nove que têm estatuto de profissional recebem um salário mensal de 2.500 euros. Tudo em recibos verdes, que implica o pagamento de 25 por cento de IRS.



A Liga vai aumentar as remunerações aos árbitros profissionais já na próxima época, 2018/19, depois de estes terem visto os prémios de jogo congelados nos últimos oito anos devido às restrições financeiras do organismo. Esta decisão antecipa em um ano a previsão anterior, pois o plano de negócios apresentado à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não considerava qualquer atualização antes de 2019/20.Fonte oficial da Liga explicou que era isso que iria ser comunicado à Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) na reunião pedida para quinta-feira de manhã e recusada pela APAF, alegando questões de agenda. "A reunião foi solicitada para informar a APAF de que a Liga está em condições de revisitar a questão do aumento da remuneração aos árbitros", sublinhou a mesma fonte a Record, destacando que o organismo alcançou "a estabilidade financeira", depois de projetar "o terceiro ano consecutivo de exercícios positivos". Por isso, também os funcionários da própria Liga e de outros prestadores de serviço irão receber mais.

Autor: Sérgio Krithinas