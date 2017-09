Continuar a ler

O orçamento para a época que está em curso foi apresentado em julho e prevê um resultado na mesma linha (2,2 milhões) pelo que a Liga chegará ao final da temporada 2017/18 com três exercícios positivos, uma vez que já em 2015/16 a Liga teve um lucro de 2,867 M€ (11,845 de custos e 14,712 de receitas). No projeto financeiro do início do mandato, Proença contava que demoraria mais uma época a liquidar os prejuízos acumulados. A reestruturação da dívida (7 M€) iniciou-se em dezembro de 2015, privilegiando inicialmente as instituições financeiras e depois o Sindicato de Jogadores, FPF e Estado.No final desta época, a Liga terá condições para atualizar os salários dos seus funcionários bem como o pagamento de prémios aos árbitros, conforme Record avançou em primeira mão.