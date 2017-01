Proença reiterou ainda que defende "a humanização da arbitragem": "Os árbitros são intervenientes no espetáculo, têm uma palavra a dizer. Era um momento único de poderem falar. O futebol é isto mesmo".

Pedro Proença afirmou este domingo reagir "com toda a naturalidade" à decisão do Conselho de Arbitragem de não permitir a presença de Artur Soares Dias na conferência de antevisão da final da Taça CTT. Ainda assim, o presidente da Liga lembrou a experiência própria."Em 2007 houve a primeira final, eu era o árbitro e tive a a sorte e o privilégio de me sentar à mesa com os dois treinadores. Foi um princípio de abertura da arbitragem ao mundo futebolístico. É uma decisão do Conselho de Arbitragem, a Liga saberá sempre respeitá-las", referiu à Sport TV.