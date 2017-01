Continuar a ler Também a hipotética vaga europeia para o vencedor foi tema de conversa: "Os clubes têm a palavra sobre essa possibilidade. Tivemos grandes alterações desde a última edição. Os clubes souberam interpretar o que queriam para esta prova. Se havia dúvidas sobre esta competição, elas ficaram desfeitas".



Questionado sobre se este formato privilegia os grandes, como afirmado por exemplo pelo treinador do Moreirense, Augusto Inácio, Pedro Proença deu o exemplo da final deste domingo: "A resposta é dada hoje às 20h45. Vamos ter um Sp. Braga-Moreirense. Vamos ter aqui as equipas que melhor estiveram nesta competição e por mérito próprio vão estar na final". Também a hipotética vaga europeia para o vencedor foi tema de conversa: "Os clubes têm a palavra sobre essa possibilidade. Tivemos grandes alterações desde a última edição. Os clubes souberam interpretar o que queriam para esta prova. Se havia dúvidas sobre esta competição, elas ficaram desfeitas". O dirigente realçou o que diz ser um sucesso absoluto: "Os números revelam o sucesso desta competição. Estamos muitíssimo satisfeitos com o novo formato, que é um formato para manter. [...] Lembrar, ao nível da bilhética, a possibilidade de assistirmos a jogos de alta competição da Liga Portugal a cinco euros - é aquilo que custa assistir a uma final da Taça CTT. Tudo temos feito para fazer a revitalização completa desta competição".

Pedro proença salientou este domingo que a Taça CTT vai continuar a "levar o futebol de alta competição a vários locais do país", referindo que há muitos interessados em acolher a fase decisiva da prova."Isso vai manter-se, com anúncio prévio. Esta prova foi preparada com um ano de antecedência. Para o ano vamos ter novo local e vai ser anunciado - e será sempre assim – no dia do sorteio. A procura tem sido imensa", afirmou o presidente da Liga à Sport TV.

